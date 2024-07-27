Golan Tepeleri'ne saldırı, 9 kişi öldü: Netanyahu İsrail'e dönüyor!

İsrail'in kontrolü altında olan Golan Tepeleri'ndeki çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

ANKA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 22:18
Golan Tepeleri'ne saldırı, 9 kişi öldü: Netanyahu İsrail'e dönüyor!
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'na göre saldırıda yaklaşık 30 kişi yaralandı.

İsrail kaynakları, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" saldırının Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından yapıldığı iddialarını kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını vurguladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'a verecekleri karşılığa hazırlandıklarını belirterek saldırının 7 Ekim'den bu yana İsrailli sivillere yönelik en ölümcül saldırı olduğuna dikkat çekti. 

İsrail Başbakanlık Ofisi de Başbakan Netanyahu'nun Washington'dan dönüşünü hızlandırmaya karar verdiğini açıkladı. 


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