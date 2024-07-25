İsrail-Lübnan sınırında gerilim tırmandı: Karşılıklı saldırılar devam ediyor
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında karşılıklı saldırılar ve çatışmalar sürüyor.
Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sınır bölgesindeki askeri hedeflerine yönelik 5 saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamada, İsrail güçlerinin konuşlandığı Ştula ve Manara yasa dışı yerleşim birimindeki binaların füzeyle, Hanita Askeri Üssü'nün topçu atışıyla ve Birket er-Rişa Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.
Hizbullah ayrıca İsrail'e ait F-16 tipi savaş uçağının Lübnan hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle hava savunma sistemlerinden füzelerin ateşlendiğini, uçağın hava sahasını terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu ağır topçu atışlarıyla Aytarun beldesi ve çevresini vurdu. Saldırının ardından bölgedeki tarım arazilerinde yangın çıktı.
Başka bir haberde İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Kefr Şuba beldesindeki bazı bölgelere füze fırlattığı aktarıldı.
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