Goodfellas'ın yıldızı Ray Liotta'dan acı haber
67 yaşındaki ABD'li aktör Ray Liotta, hayatını kaybetti. Liotta, Goodfellas filmiyle ünlü olmuştu.
Mafya filmi 'Goodfellas' filminde 'Henry Hill' karakteriyle tanınan ABD'^li aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Menajeri Jennifer Craig, yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
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