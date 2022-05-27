Goodfellas'ın yıldızı Ray Liotta'dan acı haber

27 Mayıs 2022 Cuma, 11:25

Mafya filmi 'Goodfellas' filminde 'Henry Hill' karakteriyle tanınan ABD'^li aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Jennifer Craig, yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.