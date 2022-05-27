Goodfellas'ın yıldızı Ray Liotta'dan acı haber

67 yaşındaki ABD'li aktör Ray Liotta, hayatını kaybetti. Liotta, Goodfellas filmiyle ünlü olmuştu.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 11:25
Goodfellas'ın yıldızı Ray Liotta'dan acı haber
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Mafya filmi 'Goodfellas' filminde 'Henry Hill' karakteriyle tanınan ABD'^li aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Jennifer Craig, yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.


Goodfellas Ray Liotta

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