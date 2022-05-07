Friends'in ünlü oyuncusu Mike Hagerty hayatını kaybetti
Fenomen dizi Friends'te apartman yöneticisini canlandıran ünlü oyuncu Mike Hagerty, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'de Friends dizisindeki apartman yöneticisi rolüyle tanınan ünlü oyuncu Mike Hagerty 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Friends'in yanı sıra Seinfeld, Shameless, Brooklyn Nine-Nine. Curb Your Enthusiasm, Somebody Somewhere gibi yapımlarla da tanınan oyuncunun ölüm haberini rol arkadaşı Bridget Everett duyurdu.
"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE BİLDİRİYORUM..."
Everett paylaşımında Hagerty'nin fotoğrafını paylaşırken "Büyük bir üzüntüyle bildiriyorum ki Mike Hagerty Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Mike harika geride eşi Mary Kathryn ve kız kardeşi Mary Ann Hagerty'yi bırakarak gitti. Hep özlenecek" diye yazdı.
BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI
Haber Global'in aktardığına göre Chicago doğumlu olan Hagerty, komedi kariyerine Second City ile başladı. 1980'li yıllarda aralarında Cheers, Crime Story, Married With Children, Family Ties ve Murphy Brown'ın da olduğu çok sayıda dizide rol aldı.
İlerleyen dönemde onu The Wonder Years, Martin and The Building, Seinfeld, Friends ve The George Carlin Show'da izledik. Son olarak Shameless ve Brooklyn Nine-Nine'da rol alan oyuncu sinemada da boy göstermişti. Oynadığı filmler arasında Wayne's World, Speed 2 ve Austin Powers: The Spy Who Shagged Me sayılabilir.
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