Google ve Vikipedi para cezasıyla karşı karşıya

18 Nisan 2022 Pazartesi, 17:37

Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre; bir Rus mahkemesi ABD'li internet devi Google'ı ve Vikipedi'nin sahibi Wikimedia Foundation'ı, Ukrayna'daki çatışmalar hakkında "sahte" olduğunu söylediği bilgileri silmedikleri için para cezasıyla tehdit etti.



Rusya'nın iletişim gözlemcisi yaptığı açıklamada, Google'ın Moskova'nın yasa dışı kabul ettiği YouTube içeriğini, video paylaşım sitesinden silmediği için para cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

