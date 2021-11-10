Google'a kötü haber: Davayı kaybetti

10 Kasım 2021 Çarşamba, 17:01

ABD'li teknoloji şirketi Alphabet'in birimi Google, Avrupa'nın tekelcilik karşıtı düzenleyici kurulunun 2.42 milyar avro (2.8 milyar dolar) cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) tekelcilik karşıtı düzenleyici kurulu Başkanı Margrethe Vestager, Google'ın kendi fiyat karşılaştırmalı alışveriş hizmetini Avrupalı daha küçük rakipleri karşısında haksız avantaj sağlayacak şekilde kayırmaktan dolayı 2017'de Google'a yaptırım getirmişti.

3 CEZA VERDİ

AB'nin tekelcilik karşıtı düzenleyici kurulu, son on yıl içinde Google'a toplamda 8.25 milyar avroluk üç ceza verdi. Alışveriş hizmetleri konusundaki cezanın yanı sıra, Google'ın Android mobil işletim sistemi ve AdSense reklamcılık hizmetleriyle ilgili iki ceza da verildi.

Google'ın alışveriş hizmetleri konusunda kendisine verilen cezayı temyizde kaybetmesi AB'nin düzenleyici kurul başkanı Vestager'in diğer teknoloji şirketleri Amazon, Apple ve Facebook'a karşı açtığı soruşturmalarda elini güçlendirebilir.

"REKABETTEN SAPMIŞTIR"

Mahkemenin temyizi bozma kararında şöyle belirtildi:

"Genel Mahkeme, Google'ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakip karşılaştırma hizmetlerine karşı kayırarak dominant pozisyonunu istismar ettiği yönünde Komisyon'un aldığı karara karşı Google'ın açtığı temyiz davasını aleyhte bozdu."

Hakimler, "Esasa ilişkin karar olarak, Google rekabetten sapmıştır" diye belirttiler.

Mahkemenin kararını değerlendireceğini belirten Google, rakiplerine fırsat eşitliği sağlama konusunda Komisyon'un verdiği talimatı hali hazırda rıza gösterdiğini ifade etti. Fakat Google, Avrupa'nın en üst düzey yargı kurumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne temyiz başvurusu yapıp yapmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

Komisyon ise mahkemenin kararını olumlu karşılayarak, bunun piyasaya netlik kazandıracağını ifade etti.