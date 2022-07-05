Google'dan tepki çeken hata: Saldırıyı kutlayan doodle

ABD'nin Illinois eyaletinde gerçekleşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yankıları devam ederken Google tepki çeken bir hata yaptı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 15:58
Google'dan tepki çeken hata: Saldırıyı kutlayan doodle
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ABD'nin İllinois eyaletinde Bağımsızlık Günü Yürüyüşü sırasında Robert E. Crimo adlı zanlının gerçekleştirdiği ve 6 kişinin öldüğü 30 kişinin yaralandığı saldırının yankıları devam ederken Google'ın hatası gündem oldu.

DailyMail'in haberine göre, ABD merkezli şirket önceden hazırladığı Doodle'ı ana sayfasına yerleştirdi.

Google, "fourth of july" (4 Temmuz) aramasına, arama moturunun bulduğu saldırı haberlerinin üzerinde havai fişek patlaması nedeniyle, yoğun tepki çekti.

Sosyal medyada yükselen tepkiler sonrası, Google uygulamaya son verdi.


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