Google'dan tıklama tuzağı hamlesi

Google, arama motorunda kullanıcıların karşısına çıkan tıklama tuzağına (clickbait) karşı "İnsanlardan içerik, insanlar için içerik" sloganıyla yeni filtre geliştirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:37
Google'dan tıklama tuzağı hamlesi
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Google, şirketin arama motorunun zamanla daha da kötü arama sonuçları verdiğine dair ortaya çıkan şikayetlerle mücadele etmek için filtre geliştirdi.

Guardian'ın haberine göre, Google, kullanıcıların aramalarında ortaya çıkan, bilgi vermek yerine tıklama çeken sonuçlarla mücadele etmek amacıyla arama motorunda değişikliğe gitme kararı aldı. 

Şirket, Arama motoru sonuçlarında ilk sıralarda görünebilmek için yazılan "SEO spam" metinlerini engellemek için "İnsanlardan içerik, insanlar için içerik" sloganıyla arama algoritmasını değiştireceğini açıkladı. 


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