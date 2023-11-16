Göreve gelir gelmez Kiev'i ziyaret etti

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:13

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:13

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, pazartesi günü dışişleri bakanı olarak atanmıştı.

Sputnik'in aktardığına göre, Ukrayna basınında yer alan mesajda, “İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron bu statüdeki ilk ziyaretini Kiev'e yaptı. Vladimir Zelenski ile görüşmede” ifadelerine yer verildi.

Cameron, 2010-2016 yılları arasında İngiltere Başbakanı olarak görev yapmış, 2016 yılında ülkenin AB'den çıkışına ilişkin başarısız referandumun ardından parlamentodaki yetkilerini terk ederek siyaseti bıraktığını duyurmuştu.