Görüntüler paylaşıldı: ABD, İran'a giden petrol tankerine el koydu!

ABD ordusu, İran’a destek sağladığı öne sürülen M/T Tifani isimli petrol tankerine Hint-Pasifik’te el koydu.

ABD Savunma Bakanlığı, Amerikan deniz kuvvetlerinin gece saatlerinde Hint-Pasifik bölgesinde bir petrol tankerine müdahale ettiğini duyurdu. Açıklamada, operasyonun İran’a maddi destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesinde yer alan bir gemiye yönelik olduğu belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, ABD kuvvetleri INDOPACOM sorumluluk sahasında bulunan ve “devletsiz” olarak tanımlanan M/T Tifani adlı ham petrol tankerine denizde engelleme ve biniş operasyonu düzenledi. Botsvana bayrağı taşıdığı belirtilen geminin operasyona herhangi bir direniş göstermediği ifade edildi.

Tankerin Singapur istikametine ilerlediği, son olarak Hint Okyanusu’nda tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Savunma Bakanlığı açıklamasında, İran’a maddi destek sağladığı iddia edilen gemilere yönelik küresel denetimlerin süreceği vurgulandı. Açıklamada, “Uluslararası sular, yaptırım uygulanan gemiler için bir sığınak değildir” ifadeleri kullanıldı.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026

TRUMP’TAN AÇIKLAMA: ABD, ÇİN’DEN İRAN’A GÖNDERİLEN “HEDİYE” YÜKLÜ GEMİYİ DURDURDU

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin, Çin’den İran’a gönderildiğini öne sürdüğü bir gemiyi durdurduğunu açıkladı. Trump, söz konusu sevkiyatın Tahran’ın ateşkes sürecinde askeri kapasitesini yeniden güçlendirme çabalarının parçası olduğunu iddia etti.

CNBC’ye konuşan Trump, gemide Çin’den İran’a gönderilen ve “pek de hoş olmayan” bir “hediye” bulunduğunu söyledi.

Bu gelişmeye “biraz şaşırdığını” ifade eden Trump sözlerine, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bu tür sevkiyatların yapılmayacağı yönünde bir “mutabakat” olduğunu düşündüğünü de ekledi.

“ATEŞKES SÜRECİNDE ÇİN, İRAN’IN ENVANTERİ YENİLİYOR” İDDİASI

Trump, bir hafta önce yaptığı açıklamada, Xi’nin kendisine Çin’in İran’a silah göndermeyeceği konusunda güvence verdiğini belirtmişti. Çin ile uzun süredir yakın ilişkiler yürüten İran’ın, ateşkes döneminde askeri envanterini yenilemeye çalıştığı öne sürülüyor.