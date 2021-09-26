Görüntüler yayıldı: Laschet oy pusulasını ters katladı
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, oy verme işleminde kuralları ihlal ederek pusulayı ters katladı.
Almanya'daki seçimlerde muhafazakâr CDU'CSU'nun başbakan adayı olan Armin Laschet, sandığa attığı oy pusulasını ters katlayınca kullandığı oylar da görüldü.
Gazetecilerin kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Federal Seçim Merkezi'nin internet sayfasında yer alan bilgiye göre seçmenlerin oy pusulalarını katlarken tercihlerinin görünmemesine dikkat etmeleri gerekiyor.
DW Türkçe’nin aktardığına göre, aksi davranış sergileyen seçmenlerin oylarının geçersiz sayılabileceği kaydediliyor. Laschet'in oyunun geçerli sayılıp sayılmayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
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