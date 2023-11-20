Görüntüleri ortaya çıktı: Turist teknesi içindeki yolcularla birlikte battı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 07:53

Güncelleme: 20.11.2023 - 07:53

Bahamalar'ın Cennet Adası'ndan özel Blue Lagoon Adası'na turistleri taşıyan tur teknesi, içindeki yüzden fazla yolcu ile birlikte 14 Kasım günü alabora oldu.

Sert dalgalarla karşılaştan tekne, su almaya başladı ve sonunda Karayip Denizi'nde battı. Bir TikTok kullanıcısı, teknenin batış anının görüntüsünü paylaştı.

TikTok kullanıcısı, paylaşımında "Blue Lagoon'a giderken feribotumuz alabora oldu. Kesinlikle travmatik. En alt kattaydık ve neredeyse dikey durumdayken bir pencereden dışarı tırmanmak zorunda kaldık. Ailemi, bebekleri, çocukları ve yaşlıları batmaktan kurtarmaya çalışmak çok korkutucuydu" ifadesinde bulundu.

Yetkililer, Bahamalar Kraliyet Savunma Kuvvetleri'nin yanı sıra yakındaki gezi teknelerinin de kurtarmaya yardımcı olduğunu açıkladı.

Blue Lagoon Adası'ndan yapılan açıklamada, teknedeki tüm yolcuların yolcu gemisi misafirleri olduğu ve yaşanan trajik olayların yerel makamlara, gemiye ve ABD Büyükelçiliği'ne bildirildiği ifade edildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturmaların devam etttiği belirtildi.