Felaketin senaryosu: Bu korkutucu manzaralar yakında yaygın hale gelebilir
Gezegenimizin çölleşme hızı artarken BM'den korkutucu bir uyarı yapıldı. BM yetkilileri, çölleşmenin "yüzde 25 oranda" insan kaynaklı faktörlere dayandığını ve yaygın hale gelmeye başladığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler araştırması, kuraklık ve yanlış arazi yönetiminin, çoğunlukla mevsimsel olan kum ve toz fırtınalarınının dörtte birini oluşturduğunu ortaya çıkardı.
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD), tarafından yayınlanan raporda, "Ağırlığı 350 Büyük Giza Piramidine eşit olan iki milyar ton kum ve toz her yıl atmosfere karışıyor. UNCCD uzmanları sorunun yüzde 25'inden fazlasını insan faaliyetlerine bağlıyor" ifadesi yer aldı.
UNCCD İcra Sekreteri İbrahim Thiaw yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Önlerine çıkan her şeyi yutan ve gündüzü geceye çeviren karadaki kum ve toz bulutlarının görüntüsü doğanın en korkutucu manzaralarından biridir. Kuzey ve Orta Asya'dan Sahra-altı Afrika'ya kadar her yeri kasıp kavuran, maliyeti yüksek bir doğa olayıdır" açıklamasında bulundu.
ÇÖZÜM YİNE İNSANDA
"Kum ve toz fırtınaları, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik zorlu bir engel teşkil etmektedir" ifadesinde bulunan İbrahim Thiaw, "Ancak, kum ve toz fırtınaları insan faaliyetleri nedeniyle şiddetlendiği gibi, insan eylemleriyle de azaltılabilir" dedi.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) istatistiklerine göre, ABD'de 2007'den 2017'ye kadar geçen 10 yıl içinde, rüzgârla savrulan toz sebebiyle 232 kişi öldü.
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) görevlisi Feras Ziadat, "Kum ve toz fırtınaları giderek daha sık ve şiddetli hale gelmekte, önemli sınır ötesi etkiler yaratmakta ve çevre, iklim, sağlık, tarım, geçim kaynakları ile bireylerin sosyoekonomik refahının çeşitli yönlerini etkilemektedir. Ürünlere zarar verir, çiftlik hayvanlarını etkiler ve üst toprağı aşındırır. Atmosferik toz, özellikle yerel endüstriyel kirlilikle birlikte, solunum yolu hastalıkları gibi insan sağlığı sorunlarına neden olabilir veya bu sorunları kötüleştirebilir. İletişim, enerji üretimi, ulaşım ve tedarik zincirleri de düşük görünürlük ve toz kaynaklı mekanik arızalar nedeniyle kesintiye uğrayabilir" ifadesinde bulundu.
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