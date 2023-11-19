Felaketin senaryosu: Bu korkutucu manzaralar yakında yaygın hale gelebilir

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) görevlisi Feras Ziadat, "Kum ve toz fırtınaları giderek daha sık ve şiddetli hale gelmekte, önemli sınır ötesi etkiler yaratmakta ve çevre, iklim, sağlık, tarım, geçim kaynakları ile bireylerin sosyoekonomik refahının çeşitli yönlerini etkilemektedir. Ürünlere zarar verir, çiftlik hayvanlarını etkiler ve üst toprağı aşındırır. Atmosferik toz, özellikle yerel endüstriyel kirlilikle birlikte, solunum yolu hastalıkları gibi insan sağlığı sorunlarına neden olabilir veya bu sorunları kötüleştirebilir. İletişim, enerji üretimi, ulaşım ve tedarik zincirleri de düşük görünürlük ve toz kaynaklı mekanik arızalar nedeniyle kesintiye uğrayabilir" ifadesinde bulundu.