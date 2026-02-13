Gözaltı dalgasında geri adım: İran’da iki reformist siyasetçi serbest

Şark gazetesinin haberine göre, Reform Cephesi Sözcüsü İmam ile reformcu siyasi aktivist Asgerzade kısa süre önce serbest bırakıldı.
Diğer yandan İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı, "düşman tarafından memnuniyetle karşılanan uygunsuz görüşler savunan" siyasi aktivistlerden bazılarının ilk soruşturmaların ardından kefaletle serbest bırakılacağını duyurdu.
Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri, Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade, Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi hükümetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Muhsin Eminzade, Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam, reformcu siyasetçi Ali Şekuri Rad ile muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi "anayasaya aykırı tutum" gerekçesiyle kısa süre önce gözaltına alınmıştı.