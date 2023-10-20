Gözler Mısır zirvesinde

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ve Körfez ülkelerinin üst düzey isimlerinin de yer alacağı zirveye, Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılabileceğini söyledi. Yıldız, “Muhtemelen cumhurbaşkanımız, eğer bir sıkıntı olursa bakanımız orada olacak” dedi.



‘HAMAS BİR REALİTE’

Yıldız, Hamas ile bir temasın olup olmadığına yönelik milletvekillerinden gelen soru üzerine de şu yanıtı verdi: “Tabii ki var, çünkü biz çok defalar Filistin Ulusal Yönetimi ile Hamas’ı Türkiye’de bir araya getirdik. Filistinlilerin temsilcisi olarak Filistin Ulusal Yönetimi’ni ve Cumhurbaşkanı Abbas’ı görüyoruz ama Hamas da sahada bir realite, Gazze’de özellikle. Dolayısıyla Hamas’ı tamamen devre dışı bırakmak, ki bu İsrail’in ısrarıdır, sonuç vermiyor. Önümüzdeki günlerde temas olacak. Çünkü özellikle rehinelerin, sivillerin serbest bırakılması konusunda Hamas’la çalışmaya gerek var. Saldırının olduğu gün Halid Meşal’in Türkiye’de olduğuna dair hiçbir bilgi yok bizde. Tabii bizim temasımız, Hamas’ın siyasi kanadı ile sürüyor.”

Öte yandan komisyonda Filistin ile işbirliğine yönelik iki yasa teklifi de kabul edildi. Tekliflerden biri “Türkiye ile Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” olarak kayıtlara geçti. Diplomatik kaynaklar, Fidan’ın dün Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile telefonda bölgedeki durumu görüştüğünü bildirdi.