Bu yöntem 3500 yıl öncesine dayanıyor! Antik Mısır'da kadınlar hamile olduğunu bu ilginç yöntemle anlıyordu

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:05

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:05

Antik Mısır, binlerce yıl önce yaşayan bir medeniyet olmasına rağmen modern çağda yaşayan bizleri şaşırtmaya devam ediyor. 3 bin 500 yıl önce Mısırlı kadınlar hamile olup olmadığını öğrenmek için ilginç bir yöntem kullanıyordu.



Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'ndeki Papirüs Carlsberg Koleksiyonu'nda yer alan bazı yayınlanmamış eski Mısır tıp metinlerine göre, hamilelik testlerinde ellerinde tahıl, özellikle de arpa ve buğday vardı.

MÖ 1400 civarındaki bir papirüs metnine göre, bir kadının hamile olup olmadığını anlaması için tek yapması gereken, biri arpa, diğeri buğday dolu iki farklı torbaya işemekti. Eğer her iki torbadaki tahıllar üzerine işedikten sonra filizlendiyse, kadın kesinlikle hamileydi ve buna göre planlamaya başlayabilirdi. Ama durun, dahası da var! Yeni çocuğunun cinsiyetini anlamak için kadının sadece bekleyip tahıllardan hangisinin önce filizlendiğini görmesi gerekiyordu. Eğer arpa daha hızlı filizlenseydi bebek erkek olacaktı; eğer buğday önce filizlenseydi kız çocuğu olurdu.

Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre , 1963 yılında yapılan bir araştırma, hamileliği belirlemeye yönelik bu yöntemin yaklaşık yüzde 70 oranında doğru olduğunu ortaya çıkardı - fena değil, eski Mısırlılar! - ancak konu bebeğin cinsiyetini belirlemeye geldiğinde hiç de doğru değildi. Modern hamilelik testleri, insan koryonik gonadotropin (hCG) adı verilen bir hormonu tespit edebilen proteinlere dayanıyor, ancak bilim adamları bu eski testin çok iyi çalıştığını çünkü bir kadının idrarındaki yüksek östrojen seviyelerinin tohum büyümesini teşvik etmiş olabileceğini düşünüyor.