Gözler Washington’da: İsrail ve Lübnan yeniden buluşuyor

Lübnan ile İsrail temsilcileri, son iki hafta içindeki ikinci doğrudan görüşme için yarın bir araya geliyor.

ABD arabuluculuğundaki temaslarda, 10 günlük kırılgan ateşkesin uzatılması hedefleniyor.

Sky News'e konuşan Lübnanlı bir yetkiliye göre görüşmelerde iki temel konu ele alınacak:

Ateşkes süresinin uzatılması

Büyükelçiler düzeyinin ötesine geçecek genişletilmiş müzakereler için tarih belirlenmesi

Yetkili, ateşkesin uzatılmasının ilerleyen müzakereler için kritik önemde olduğunu vurguladı.

LÜBNAN'IN TALEPLERİ

İlerleyen görüşmelerde Beyrut yönetiminin şu başlıkları gündeme getirmesi bekleniyor:

İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi

İsrail’de tutulan Lübnanlıların iadesi

Kara sınırının net biçimde çizilmesi

İsrail güneyde kalmak istiyor

Mevcut durumda İsrail ordusunun, Litani Nehri’ne kadar uzanan Lübnan’ın güneyinde geniş bir alanı kontrol ettiği belirtiliyor.

İsrail tarafı, güvenlik gerekçesiyle bölgede kalması gerektiğini savunuyor.

ATEŞKES 26 NİSAN'DA SONA ERECEK

Hizbullah ise Beyrut yönetiminin İsrail ile görüşme arayışını sert biçimde eleştirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan hükümetine Hizbullah’a karşı birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Taraflar arasındaki mevcut ateşkesin 26 Nisan Pazar günü sona ermesi bekleniyor.

Yeni görüşmelerin Washington’da yapılacağı bildirildi.