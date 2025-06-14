Gözler yarına çevrildi: İran, ABD ile Umman'daki nükleer görüşmelere katılacak mı?

İsrail ve İran arasındaki saldırılar sürerken; gözler yarın
Umman’da planlanan görüşmelere çevrildi.
İran Dışişleri Bakanlığı, yarın Umman’da gerçekleştirilmesi
planlanan İran-ABD dolaylı nükleer görüşmelerine Tahran’ın katılıp
katılmayacağının henüz netleşmediğini açıkladı.
“KESİNLEŞMİŞ DEĞİL”
Bakanlık sözcüsü, İran basınına yaptığı açıklamada,
“Tahran’ın görüşmelere katılımı şu anda kesinleşmiş değil” ifadelerini
kullandı.
Görüşmelerin, İsrail’in İran’ı hedef alarak başlattığı hava
saldırılarından sadece iki gün sonra yapılması planlanıyordu.
Washington ile Tahran arasında mart ayında yeniden başlayan
dolaylı müzakereler, İran’ın nükleer programını sınırlaması karşılığında
yaptırımların gevşetilmesini amaçlıyor. Ancak son saldırılar, taraflar
arasındaki diplomatik süreci belirsizliğe sürükledi.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, müzakerelere açık
olduklarını yinelerken, İran tarafı saldırıların ardından "anlamlı bir
diyalog zemininin zedelendiğini" savunuyor.