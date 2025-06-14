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Gözler yarına çevrildi: İran, ABD ile Umman'daki nükleer görüşmelere katılacak mı?

Gözler yarına çevrildi: İran, ABD ile Umman'daki nükleer görüşmelere katılacak mı?

14.06.2025 11:29:00
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ANKA
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Gözler yarına çevrildi: İran, ABD ile Umman'daki nükleer görüşmelere katılacak mı?

İran Dışişleri Bakanlığı, yarın Umman’da gerçekleştirilmesi planlanan İran-ABD dolaylı nükleer görüşmelerine Tahran’ın katılıp katılmayacağının henüz netleşmediğini açıkladı.

İsrail ve İran arasındaki saldırılar sürerken; gözler yarın Umman’da planlanan görüşmelere çevrildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, yarın Umman’da gerçekleştirilmesi planlanan İran-ABD dolaylı nükleer görüşmelerine Tahran’ın katılıp katılmayacağının henüz netleşmediğini açıkladı.

“KESİNLEŞMİŞ DEĞİL”

Bakanlık sözcüsü, İran basınına yaptığı açıklamada, “Tahran’ın görüşmelere katılımı şu anda kesinleşmiş değil” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin, İsrail’in İran’ı hedef alarak başlattığı hava saldırılarından sadece iki gün sonra yapılması planlanıyordu.

Washington ile Tahran arasında mart ayında yeniden başlayan dolaylı müzakereler, İran’ın nükleer programını sınırlaması karşılığında yaptırımların gevşetilmesini amaçlıyor. Ancak son saldırılar, taraflar arasındaki diplomatik süreci belirsizliğe sürükledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, müzakerelere açık olduklarını yinelerken, İran tarafı saldırıların ardından "anlamlı bir diyalog zemininin zedelendiğini" savunuyor.

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