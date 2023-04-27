Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:40

Güncelleme: 27.04.2023 - 12:40

Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için aralarında Türkiye’nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında her yıl çekiliş düzenleniyor. Her yıl milyonlarca kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak ve çalışmak için Green Card başvurusunda bulunuyor.

2022 yılında Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Green Card'a başvuran binlerce kişi Green Card çekiliş sonuçlarını merak ediyor.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023'te açıklanacak.



GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika’da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, iş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor.

Aynı zamanda ABD’ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.