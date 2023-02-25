Greenpeace aktivistlerinden Rus petrolü iddiası

Polonya'da Greenpeace aktivistleri, başkent Varşova'daki Poniatowski Köprüsü'ne "Polonya hala Rus petrolü satın almaya devam ediyor" yazılı pankart astı.

İHA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:42
Greenpeace aktivistlerinden Rus petrolü iddiası
Abone Ol google-news

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 1. yıldönümünde Greenpeace aktivistleri tarafından Polonya'nın başkenti Varşova'da Poniatowski Köprüsü'ne, dev bir pankart asıldı. Asılan dev pankartta Lehçe olarak "Polonya hala Rus petrolü satın alıyor" ifadeleri yer aldı.

Greenpeace Polonya, resmi sitesinden yapılan eylemle bağlantılı yayınladığı haberde, "Hukuk ve Adalet Partisi (Prawo i Sprawiedliwosc) açıklamalarının aksine, Rus petrolü Polonya'ya akmaya devam ediyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıl, devlete ait PKN Orlen şirketi, Kremlin'e bağlı Rus şirketinin hesabına alınan petrol karşılığı sekiz milyar zloti aktaracak. Bu yatırılacak miktar sayesinde Putin'in ordusu, İran'dan 90 bin adet (90000) Şahid dronlarını satın alabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya topyekün saldırı başlattığı günün yıldönümünde Poniatowski Köprüsü'ne altmış metrelik bu pankartı asıyor ve PKN Orlen şirketinin Rusya'dan petrol alımını durdurmasını talep ediyoruz" denildi.


greenpeace polonya rus petrolü

İlgili Haberler

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne savaşta hasar gören Rus tankı getirildi

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne savaşta hasar gören Rus tankı getirildi
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Rusya'nın Ukrayna'yı fethedemediğini söyledi

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Rusya'nın Ukrayna'yı fethedemediğini söyledi

En Çok Okunan Haberler