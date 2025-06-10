Greta Thunberg, İsrail'den sınır dışı edildi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Madleen gemisinde bulunan iklim ve insan hakları aktivisti Greta Thunberg’in ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan gemide yer alan Thunberg’in, Fransa üzerinden İsveç’e gönderildiği açıklandı.
Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Greta Thunberg İsrail'den ayrıldı” ifadesine yer verdi.
Bakanlık tarafından paylaşılan fotoğraflarda Thunberg'in, kalkışı beklerken tuvalete yakın bir koridor koltuğunda oturduğu görülüyor.