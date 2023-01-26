Grevler 200 milyon sterlin zarara sebep oldu

Birleşik Krallık posta servisinde gerçekleşen grevler sonucunda, posta servisi 200 milyon sterlin zarara uğradı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:51
Grevler 200 milyon sterlin zarara sebep oldu
Abone Ol google-news

Birleşik Krallık posta operatörü Royal Mail, son dönemde ücret konusunda yaşanan grevler sebebiyle 200 milyon sterlin zarar ettiğini açıkladı.

Royal Mail, gelirlerinin yüzde 12,8 oranında düştüğünü belirtti. 

Royal Mail, yıllık 350 milyon ila 450 milyon sterlin zarar tahimininde bulunduğunu ve bu maliyeti karşılayacak yönde hareket ettiklerini ifade etti.  

Royal Mail tarafından yapılan açıklamada, "mali durumu istikrara kavuşturmak amacıyla yeniden yapılanmaya gidilecek" denildi.


Birleşik Krallık royal mail grev

İlgili Haberler

Ambulans çalışanları greve başladı

Ambulans çalışanları greve başladı
İngiltere'de ambulans çalışanları 10 yeni grev duyurusunda bulundu

İngiltere'de ambulans çalışanları 10 yeni grev duyurusunda bulundu
İngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

En Çok Okunan Haberler