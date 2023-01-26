Grevler 200 milyon sterlin zarara sebep oldu

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:51

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 17:51

Birleşik Krallık posta operatörü Royal Mail, son dönemde ücret konusunda yaşanan grevler sebebiyle 200 milyon sterlin zarar ettiğini açıkladı.

Royal Mail, gelirlerinin yüzde 12,8 oranında düştüğünü belirtti.

Royal Mail, yıllık 350 milyon ila 450 milyon sterlin zarar tahimininde bulunduğunu ve bu maliyeti karşılayacak yönde hareket ettiklerini ifade etti.

Royal Mail tarafından yapılan açıklamada, "mali durumu istikrara kavuşturmak amacıyla yeniden yapılanmaya gidilecek" denildi.