Grevler 200 milyon sterlin zarara sebep oldu
Birleşik Krallık posta servisinde gerçekleşen grevler sonucunda, posta servisi 200 milyon sterlin zarara uğradı.
Birleşik Krallık posta operatörü Royal Mail, son dönemde ücret konusunda yaşanan grevler sebebiyle 200 milyon sterlin zarar ettiğini açıkladı.
Royal Mail, gelirlerinin yüzde 12,8 oranında düştüğünü belirtti.
Royal Mail, yıllık 350 milyon ila 450 milyon sterlin zarar tahimininde bulunduğunu ve bu maliyeti karşılayacak yönde hareket ettiklerini ifade etti.
Royal Mail tarafından yapılan açıklamada, "mali durumu istikrara kavuşturmak amacıyla yeniden yapılanmaya gidilecek" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM hükmünü az önce açıkladı!
- Erdoğan neden aday olamaz
- ABD'den Bahçeli'ye yönelik sert sözler!
- 'Unuttuğu belgeler var'
- Sinan Ateş suikastında '4 günlük ölümcül keşif'
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- AB'nin ambargosu Rus petrolünün rotasını değiştiriyor
- Litvanya'dan Almanya'ya teşekkür
- Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden ceset çıktı
- Akşener'den iktidara açık çağrı