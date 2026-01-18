Grönland’dan 44 saat sonra çekildi: Berlin’den ani 'geri dön' emri

Almanya ordusunun (Bundeswehr) Grönland’a gönderdiği keşif ekibi, adaya iniş yaptıktan yalnızca 44 saat sonra ülkeyi terk etti.

Alman basınında yer alan haberlere göre 15 askerden oluşan ekip, Nuuk Havalimanı’ndan Icelandair’e ait Boeing 737 ile ayrıldı.

Ekip hakkında bir gün önce “planlanandan daha uzun kalacakları” yönünde açıklamalar yapılmasına rağmen, Bundeswehr’in herhangi bir duyuru veya bilgilendirme olmadan kısa sürede geri dönmesi dikkat çekti.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Stempfle, cuma günü Federal Basın Toplantısı’nda dönüş tarihi konusunda net konuşmaktan kaçınmış, “Detaya girmek istemiyorum… Şüphe halinde Danimarkalılara sormanız gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

Bild'in haberinde, Berlin’den çekilme emrinin sabah erken saatlerde iletildiği ve sahadaki askerlere herhangi bir gerekçe bildirilmediği öne sürüldü. Bu kararın ardından ekip için planlanan görüşme ve programların hızla iptal edildiği belirtildi.

Ekip lideri Flotilla Amirali Stefan Pauly’nin bir gün önce, Danimarka ve diğer ülkelerle sahadaki olası iş birliği seçeneklerini görüştüklerini ve bunları Berlin’e raporladıklarını söylediği aktarıldı.

Pauly’nin açıklamasından kısa süre sonra, ertesi sabah askerlerin “valizleriyle havalimanında” görüntülendiği ifade edildi.

TRUMP'IN TARİFE TEHDİDİ İLE Mİ BAĞLANTILI?

Haberde, çekilmenin ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland politikasıyla bağlantılı tarife tehdidi sonrası gerçekleşmiş olabileceği ihtimali gündeme getirildi.

Ancak geri çekilmenin bu nedenle mi, yoksa başka gerekçelerle mi yapıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığı kaydedildi.

15 kişilik ekip; kara, hava ve deniz unsurlarından oluşuyordu. Danimarka’nın davetiyle NATO ülkelerinin bir keşif misyonu kapsamında Grönland’a giden askerlerin, tatbikat hazırlığı ile gelecekteki konuşlanma ve eğitim imkanlarını değerlendirmek üzere bölgede bulunduğu belirtildi.