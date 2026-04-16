Grönland’dan Trump’a net mesaj: Toprağımız satılık değil, baskı kabul edilemez

ABD merkezli NBC News’e konuşan Nielsen, Trump’ın söylemlerini “Grönland halkı üzerinde kabul edilemez bir baskı” olarak nitelendirdi.

Nielsen, “Bazı insanlar korktu, şimdi bu durum birçok kişi için öfkeye dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

Nielsen, Trump’ın askeri müdahale seçeneğini geri çekmiş görünse de Grönland üzerindeki kontrol arzusundan vazgeçmediğini vurguladı.

“Bu adayı sahiplenme ya da kontrol etme isteğinin hâlâ var olduğunu biliyoruz. Saf değiliz” diyen Nielsen, Grönland yönetiminin bu süreci dikkatle izlediğini belirtti.

Başbakan Nielsen, artan gerilimin ada halkının gündelik yaşamını da etkilediğini ifade etti. En yoğun endişe döneminde ailelerin çocuklarını anaokuluna göndermekte tereddüt ettiğini, bazı sosyal etkinliklerin iptal edildiğini aktardı.

Nielsen, “İnsanlar toplantılarını, kutlamalarını iptal etti. Bu, yaşanan korkunun somut bir göstergesi” dedi.

“TOPRAĞIMIZ SATILIK DEĞİL”

Grönland yönetimi, ABD ile ilişkileri tamamen koparmak istemediklerini ancak bunun karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

Nielsen, “Daha güçlü bir iş birliğine hazırız ancak kırmızı çizgilerimiz var. Ülkemizin herhangi bir parçasını ya da tamamını satmayız” diyerek, egemenlik konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

Trump, göreve gelmesinden bu yana Danimarka’ya bağlı özerk bölge konumundaki Grönland üzerinde ABD kontrolünü artırma yönünde açıklamalar yapıyor. İlk etapta askeri seçenekleri gündeme getiren Trump, daha sonra ABD’nin adadaki askeri varlığını genişletmeye odaklanmıştı.

ABD Başkanı, Grönland’ın ülkesinin ve müttefiklerinin güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını savunurken, Rusya ve Çin’e karşı bir “tampon bölge” işlevi görebileceğini dile getiriyor.

Ancak bu söylemler, hem Grönland hem de Danimarka yönetimi tarafından net biçimde reddediliyor.

Trump’ın açıklamaları, NATO içindeki dengeler açısından da tartışma yaratıyor. Danimarka’nın NATO üyesi olması, olası bir kriz senaryosunda ittifakın nasıl bir tutum alacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Nielsen, NATO’nun böyle bir durumda nasıl hareket edeceğine ilişkin kesin bir güvence bulunmadığını belirterek, “Hâlâ müttefikiz” demekle yetindi.

Grönland yönetimi ile ABD arasında temasların sürdüğü belirtilirken, taraflar arasında yeni bir anlaşma bulunmadığı, mevcut ilişkilerin 1951 tarihli savunma anlaşması çerçevesinde yürütüldüğü ifade ediliyor.