Grönland'dan Trump uyarısı: Danimarka için bir uyanış çağrısı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:54

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:54

Grönland'ın konut, altyapı, madenler, adalet ve cinsiyet eşitliğinden sorumlu bakanı Naaja Nathanielsen, hükümetin “uzun yıllardır” hem AB hem de ABD ile işbirliğine ilgi göstermeye çalıştığını, ancak aradığı ilgiyi şimdi gördüğünü söyledi.

Nathanielsen, “Uzun yıllardır hem AB'den hem de ABD'den daha fazla katılım sağlamaya çalışıyoruz, bu nedenle bunun bir dereceye kadar, biraz tereddütle de olsa, aradığımız türden bir ilgi olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Nathanielsen'in açıklamaları, Başbakan Mute Egede'nin, Grönland'ın ABD ile bir diyalog başlattığını ve Trump yönetimiyle işbirliği arayışında olduğunu söylemesinin ardından geldi. Egede, ülkesinin ABD ile daha yakın ilişkilere açık olduğunu ve “madencilik açısından kapılarının açık olduğunu” söyledi.

Nathanielsen, “Grönland'da doğal kaynaklardan sorumlu bir bakan olarak günlük hayatımda yabancı basından çok fazla ilgi görüyorum. Danimarka basınıyla neredeyse hiç konuşmuyorum. 'Spiral' skandalı da bir başka örnek. Dış basından çok ilgi görüyorum ama Danimarka perspektifinden bakınca o kadar da ilgilenmiyorlar. Bence bu Kopenhag için bir uyanış çağrısı oldu” diye konuştu.

Danimarka'dan bağımsızlık çağrılarının arttığı bir dönemde Grönland'ın Danimarka'dan adalet talep etmek için ABD'nin ilgisinden yararlanacağını söyleyen Nathanielsen, şunları kaydetti:

“Bizim tarafımızdan [Danimarka ile] ilişkilerimize yönelik bu yenilenen ilgiyi, burada durmamalarının önemini vurgulamak için kullanacağımızı umuyorum. 'Spiral' skandalına bakmalılar, evlat edinme olaylarına bakmalılar, sorumluluk üstlenmeliler ve bu davaların çözüme kavuşturulduğundan emin olmalılar. Baskıya kesinlikle devam edeceğim.”

Grönland ve ABD, Trump'ın birinci başkanlık dönemi sırasında 2019'da yapılan bir anlaşmanın sonucu olarak madenler konusunda zaten işbirliği yapıyor, ancak bu anlaşma sona eriyor. Nathanielsen, Grönland'ın yeni bir anlaşma umduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.