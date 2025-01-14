Grönland'dan Trump'a çağrı: Diyalog başlatmaya hazırız

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump döneminde, ABD ile işbirliğini artırmaya hazır olduklarını bildirdi.

Grönland'dan Trump'a çağrı: Diyalog başlatmaya hazırız
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:09

Grönland yerel basını KNR'nin haberine göre Egede, Trump'ın Grönland hakkındaki söylemleri ve ABD-Grönland ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Egede, Grönland'ın bölgede önemli bir konumda olduğuna işaret ederek ABD, Rusya ve Çin gibi "büyük güçlerin" bundan faydalanmaya çalışabileceğini belirtti.

Bu durumun "tehdit" değil, "işbirliği için fırsat" olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Egede, kapılarının madencilik alanında yatırımcılara açık olduğunu söyledi.

Egede, "Trump ile diyalog başlatmaya ve işbirliği için fırsatları aramaya başladık" dedi.

Başbakan Egede, Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarını endişe verici olduğunu belirterek askeri çatışma çıkmamasının önemini vurguladı.

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Başbakan Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #Grönland #Trump

İlgili Haberler

İsrail basını Trump'ı yazdı: Eski cepheleri derinleştirmek istemiyor

İsrail basını Trump'ı yazdı: Eski cepheleri derinleştirmek istemiyor
Altın fiyatları yükseliyor: Piyasalarda Donald Trump ve risk algısı etkisi!

Altın fiyatları yükseliyor: Piyasalarda Donald Trump ve risk algısı etkisi!
'Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor'

'Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler