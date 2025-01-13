Altın fiyatları yükseliyor: Piyasalarda Donald Trump ve risk algısı etkisi!
Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ve Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak olmasıyla birlikte risk algısındaki artışla yükseliyor. Yatırımcılar, yeni ABD yönetiminin ticaret politikalarındaki belirsizliklere karşı güvenli liman olan altına yöneliyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları ve Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlaması, piyasaların dikkatle izlediği gelişmeler arasında yer alıyor. Yeni ABD yönetiminin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler, piyasalardaki risk algısını artırırken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi de yükseltiyor. Bu durum, finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açarak yatırımcıların daha temkinli ve stratejik hareket etmelerine neden oluyor.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ
Ons altın fiyatları, 7 Ocak'ta 2 bin 636 dolar seviyesindeyken, 13 Ocak'ta yüzde 1,87 artışla 2 bin 685 dolara yükseldi. Doların değer kazanmasıyla birlikte altın fiyatları da güçlü bir seyir izledi. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi ise yüzde 0,22 artışla 109,91 seviyesine yükseldi ve Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye yakın bir seviyede kaldı. Euro, dolar karşısında 1,02 ile 11 Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
DOLARIN GÜÇLENMESİ VE ALTIN FİYATLARINDA SABİTLENME
Doların güçlenmesiyle birlikte, altın fiyatları 2 bin 685 dolar seviyesinde sabitlendi. Bu durum, küresel ekonomik belirsizliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar, risklerini yönetmek ve portföylerini çeşitlendirmek adına altına olan taleplerini artırırken, doların güçlü performansı altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.
GRAM ALTINDAKİ ARTIŞ
Gram altın da benzer bir yükseliş göstererek, 2 bin 994 TL'den 3 bin 65 TL'ye çıktı. Bir hafta içinde yüzde 2,37 oranında değer kazanan gram altın, yatırımcıların ilgisini çeken değerli metallerden biri olmaya devam ediyor.
KÜRESEL EKONOMİK BELİRSİZLİKLER
Fed'in faiz politikaları ve yeni yönetimin ticaret stratejilerinin küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği öngörülüyor. Altın fiyatlarındaki artış, finansal piyasalardaki belirsizliklerin ve dalgalanmaların yansıması olarak yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir gösterge olarak öne çıkıyor.
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