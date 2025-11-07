GTA 6 bir kez daha ertelendi, Take-Two hisseleri çöktü!

ABD merkezli oyun şirketi Take-Two Interactive, perşembe günü yaptığı açıklamada “Grand Theft Auto VI” oyununun 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu.

Bu karar, oyun sektörünün en çok beklenen yapımlarından biri için yeni bir gecikmeye işaret etse de birçok analist bu ertelemenin gerçekleşeceğini uzun zamandır bekliyordu.

HİSSELER ÇAKILDI

Oksijen'de yer alan habere göre şirket, oyunun daha önce 26 Mayıs’ta çıkacağını açıklamıştı. Erteleme haberi sonrasında Take-Two hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 7’den fazla değer kaybetti.

Söz konusu gelişme GTA 6'nın ikinci kez ertelenişi oldu. Geliştirici stüdyo Rockstar Games'in kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Uzun süredir devam eden bu bekleyişe birkaç ay daha eklediğimiz için üzgünüz. Ancak bu ek süre, sizlerin hak ettiği kalite ve özeni sunmamızı sağlayacak...

SEKTÖR İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Uzmanlar, GTA 6'nın yalnızca oyun severler için değil, donanım üreticileri için de büyük bir ivme yaratmasını bekliyor.

Oyunun piyasaya çıkışının konsol ve donanım satışlarını artırarak video oyun sektörüne yeni bir büyüme dalgası getirebileceği değerlendiriliyor.

Reuters'ın haberine göre, analistler, GTA 6'nın çıkışının ardından ilk birkaç hafta içinde milyarlarca dolar gelir yaratmasını öngörüyor, oyun için harcanan kaynak ise 2 milyar dolara yaklaştı.