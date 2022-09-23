Guardian'dan dikkat çeken analiz: Erdoğan gafil avlandı

23 Eylül 2022 Cuma, 08:45

Türkiye, Çin ve Hindistan gibi "Rusya'nın müttefiki" çizgisindeki bazı ülkelerin Moskova Yönetimi'ne karşı sabrının azaldığı iddia edildi. İngiliz Guardian Gazetesinde Patrick Wintour imzalı bir analizde, Rusya tarafından işgal edilen Donetsk, Luhanks, Zaporijya ve Herson'da referandum yapılmasına ilişkin karara söz konusu ülkelerin soğuk yaklaştığına dikkat çekildi.

Yazıda Rusya ile Batı arasında arabuluculuk görevi görmesine dikkat çekilen Türkiye'nin ise "Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır" şeklinde tepki gösterdiği hatırlatıldı.

Patrick Wintour, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BM temasları içinde gittiği New York'ta, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek açıklaması yaptığını aktarırken, "Erdoğan, Vladimir Putin'in askeri seferberlik kararı karşısında gafil avlanmış gibi duruyor" yorumu yaptı.

Wintour, bu kanıya ise Erdoğan'ın Amerikan yayın kuruluşu PBS'e verdiği mülakatta, "Putin'in savaşı bir an önce bitirme gayreti içinde olduğu" sözlerinden varıyor.