Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: Yüzlerce kişi tahliye edildi

5 Haziran akşamı başlayan volkanik aktiviteyle birlikte, Fuego Yanardağı gökyüzüne yoğun kül ve sıcak gazlar püskürttü. Kül bulutları, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin metre yüksekliğe ulaştı. Las Lajas, Ceniza ve Seca vadilerine doğru 7 kilometreye kadar uzanan piroklastik akıntılar gözlemlendi.

TAHLİYELER VE ÖNLEMLER

Guatemala’nın Chimaltenango, Escuintla ve Sacatepéquez bölgelerinde yaşayan en az 594 kişi, acil durum barınaklarına tahliye edildi. Olası risklere karşı bir otoyol ulaşıma kapatıldı ve 39 okulda eğitime ara verildi.





TARİHSEL ARKA PLAN

Guatemala City’nin yaklaşık 35 kilometre güneybatısında yer alan Fuego Yanardağı, Orta Amerika’nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor.

Sık sık küçük ölçekli patlamalarla gündeme gelen dağ, en yıkıcı patlamasını Haziran 2018’de yaşamış ve o olayda 194 kişi hayatını kaybetmiş, 234 kişi ise kaybolmuştu.