Guatemala'da 'Şeytan Yakma' festivali

Yayınlanma: 09.12.2023 - 08:54

Güncelleme: 09.12.2023 - 08:55

Asırlardan bu yana kutlanan Şeytan Yakma festivaline (Quema del Diablo) bu yıl da binlerce yerli ve yabancı turist katıldı.

Ülkede, insanları kötülüklerden arındırma hissi verdiği söylenen şeytan yakma geleneğine, havai fişek gösterileri eşlik etti.

Yerel saatin 18.00'e varmasıyla organize olan kalabalık, sembolik şeytan figürlerini ateşe verdi.

Bu yılki etkinliklerde halk, yaktıkları figürlerde özellikle politikalarını beğenmediği ya da yolsuzlukla suçladığı siyasileri hedef aldı.

Festivale katılan bazı gruplar, ülkedeki seçim sonuçlarını manipüle etmekle suçladıkları Başsavcı Consuelo Porras Argueta'yı, "Pinata" adını verdikleri bir şeytana benzetti.

EFE haber ajansına konuşan bir kişi, "Şeytan yakmak popüler bir gelenek ve bu vesileyle özellikle politikalarından rahatsızlık duyduğumuz siyasilere de mesaj veriyoruz" ifadesini kullandı.

Guatemala geleneklerine göre şeytan, evlerde bulunan ve bu sebeple çıkarılıp yakılması gereken fuzuli eşyalar arasında saklanıyor.