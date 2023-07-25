Guatemala'da halk, sokaklara döküldü

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:04

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:04

Guatemala'da halk, 20 Ağustos’ta yapılacak devlet başkanı seçiminin ikinci turu öncesinde "seçim sürecine saygı gösterilmesi" talebiyle sokaklara çıktı.

Yüzlerce gösterici, devlet başkanlığı yarışını önde tamamlayan iki adaydan biri olan Bernardo Arevalo'nun ikinci tura katılmasına ilişkin mahkemelerin ve savcıların "müdahalesini" protesto etti.

Başsavcılık, Arevalo'nun partisini "yasa dışı seçim finansmanı sağlamak" ile suçlayarak sol görüşlü adayın seçimlerden diskalifiye edilmesini talep etmişti.

ABD'DEN ÇAĞRI

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Guatemala’da "özgür ve adil" bir seçim yapılması çağrısında bulundu.

Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Guatemalalıların 25 Haziran'daki ilk turun galipleri arasından tercih ettikleri adaya herhangi bir müdahale olmaksızın oy verme hakkı var" ifadeleri yer aldı.

Seçim sürecinin yakından takip edildiğini belirten Jean-Pierre, "Parti yetkililerini veya seçim görevlilerini tutuklama tehditleri Guatemala'nın demokratik sürecini tehdit ediyor" dedi.

SEÇİM SÜRECİ

Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, kongreye 160 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 340 belediye başkanını seçmek için 25 Haziran'da sandık başına gitmişti.

Seçiminin birinci turunda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle 20 Ağustos'ta ikinci turun düzenleneceği açıklanmıştı.

Guatemala Seçim Mahkemesi, birinci turda en çok oy alan Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres ile sol görüşlü Bernardo Arevalo'nun 20 Ağustos'ta devlet başkanı olmak için yarışacaklarını bildirmişti.

Torres oyların yüzde 15,86'sını, Arevalo ise oyların yüzde 11,77'sini alarak 22 aday arasından ikinci tura kalmıştı.

Ülkenin mevcut Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin desteklediği iktidar partisinin adayı oyların yüzde 7,84'ünü alarak seçimi 3. sırada tamamlamış ve 2. tura kalamamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütü, Guatemala ilk tur seçim sonuçlarına ilişkin raporunda bazı siyasi parti ve aktörlerin 25 Haziran'daki devlet başkanı seçiminin ilk tur sonuçlarını, halkın iradesini yok saymak maksadıyla gereksiz yere mahkemeye taşıdığını bildirmişti.