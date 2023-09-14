Guinness Dünya Rekoru kırmıştı: Dünyanın en uzun köpeği kanserle mücadele ederken öldü

Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:02

Güncelleme: 14.09.2023 - 12:09

Dünyanın en uzun köpeği Zeus, kanserle mücadele ettikten sonra üç yaşında öldü.

2.5 metre boyundaki Danua cinsi köpek, 2022 yılında Guinness Dünya Rekoru'nu ele geçirmişti.

Zeus'a geçen ay kemik kanseri teşhisi konmuş ve bir bacağının kesilmesi gerekmişti.

Zeus'un, geçirdiği ameliyattan sonra yakalandığı zatürreden öldüğü belirtildi.

Köpeğin sahibi Brittany Davis, Zeus'un ölüm haberini sosyal medyadan duyurarak, şunları kaydetti:

"Küçük oğlumuz öldü. Kalbimiz kırık. Yerde oturup bizimle birlikte ağlayan en iyi doktorlara sahipti. Çok mücadele etti ama zatürre çok fazlaydı. Artık acı çekmiyor. Huzur içinde dinleniyor. Zeus gerçekten özel bir köpekti. Nazik, sevgi dolu, çok inatçı ama ailesini ve Dallas & Fort Worth çevresindeki maceralarında pek çok arkadaşını görmekten her zaman mutluluk duyan biriydi. Zeus üç kısa yıla çok fazla yaşam sığdırdı ve kanseri yenmek için hazırdı. Zeus ile geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız. Bize çok fazla neşe getirdi ve pek çok insana mutluluk verdi. Tüm ailemiz tarafından derinden özlenecek. Bu süreçte bizimle birlikte olan muhteşem insan ekibi için çok müteşekkiriz. Zeus'a yardım etmek için gece gündüz çalışan en iyi doktorlar ve hemşireler vardı ama sonunda o çok hastaydı."

Zeus'u sadece sekiz haftalıkken sahiplenen Britanny, onu "çocuğu" gibi gördüğünü söyledi.