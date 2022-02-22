Guinness'in onayladığı dünyanın en ağır çileği İsrail'de yetiştirildi
Guinness Dünya Rekorları'na göre İsrailli çiftçi Chahi Ariel dünyanın en ağır çileğini yetiştirdi.
(Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
İsrailli çiftçi Tzachi Ariel, İsrail'in orta kesimlerindeki Netanya yakınlarında 289 gram ağırlığındaki bir çileği gösteriyor. Çilek, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en ağır çileği olarak onaylandı.
Türün geliştirildiği İsrail'deki Volcani Enstitüsü'nden araştırmacı Nir Dai, 289 gramda çilek, yerel Ilan çeşidinin normal bir meyvesinin ortalama ağırlığının yaklaşık beş katı olduğunu söyledi.
Guinness girişine göre çilek 18 santimetre (7 inç) uzunluğunda ve 34 santimetre (13 inç) çevreliydi.
Ariel, geçen yıl aile çiftliğinde meyvelerin ne kadar büyüdüğünü gördüklerinde kazanan olacağını umuyordu. Kanıt olarak dev çileği dondurucuda saklarken bunun bir rekor olduğunun teyidini bekliyordu.
Ariel, sertifikasını bir dizüstü bilgisayarda gururla göstererek, "Bu inanılmaz bir duyguydu. Arabaya atladım, güldüm ve şarkı söyledim. Uzun zamandır bunu bekliyorduk" dedi.
Rekorlar kitabının web sitesine göre, 2021'in başlarında alışılmadık derecede soğuk hava çileğin olgunlaşma sürecini yavaşlattı ve kilo almaya devam etmesine izin verdi.
Bir önceki rekor, 2015 yılında hasadında 250 gram çilek bulan bir Japon çiftçiye aitti.
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