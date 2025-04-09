Gümrük tarifeleri krizi derinleşiyor: Enflasyon ve resesyonu tetikleyebilir

Yayınlanma: 09.04.2025 - 13:56

Güncelleme: 09.04.2025 - 13:56

ABD'de 2 Nisan’da yürürlüğe giren düzenlemeyle, tüm ithalat kalemlerine asgari %10 gümrük vergisi getirildi. Ayrıca düzinelerce ülkeye, ticari dengesizlikleri gerekçe göstererek %11 ila %50 arasında değişen "karşılıklı" tarifeler uygulandı.

Bu karara en sert yanıt Çin’den geldi; Pekin, ABD mallarına %34'lük ek vergi koydu. Küresel piyasalarsa bu gelişmelere üç gün boyunca art arda düşüşlerle yanıt verdi.

“GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ ZARARLAR VEREBİLİR”

ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, hissedarlara gönderdiği yıllık mektubunda gümrük vergilerini “kötü tavsiye edilmiş” olarak nitelendirerek şu uyarılarda bulundu:

“Bu politikalar enflasyonu artırabilir, resesyon riskini yükseltebilir ve olumsuz etkileri geri döndürülemez olabilir.”

“BU FORMÜLÜ ANLAMIYORUM”

Perakende devi Home Depot’un milyarder kurucu ortağı Ken Langone, tarifeleri “çok agresif ve çok erken” olarak nitelendirirken, Vietnam’a uygulanan %46’lık vergiyi ise “saçmalık” olarak tanımladı.

Financial Times’a konuşan Langone, “Duruma göre istisnaların olduğu %10’luk sabit bir tarife daha ölçülü bir yaklaşımdır. Şu an herkesin korktuğu şey, tam anlamıyla bir gümrük vergisi savaşı” DEDİ.

“EKONOMİK NÜKLEER SAVAŞ”

Ünlü milyarder yatırımcı Bill Ackman, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Trump’ın politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Gümrük vergilerini “ekonomik nükleer savaş” olarak tanımlayan Ackman, ABD pazarına erişim için %10’luk sabit bir vergi önerirken, karşılıklı vergilerin 90 gün süreyle askıya alınmasını savundu.

Ackman, “Trump, kötü matematik yapan danışmanlarına güveniyor. Küresel ekonomi bu yüzden çöküyor” dedi.

MUSK KARDEŞLERDEN SERT ÇIKIŞ

ABD’nin en etkili iş insanlarından Elon Musk da eleştirilere katıldı.

Musk, tarifelerin mimarlarından Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro’yu hedef alarak, “hiçbir şey inşa etmiyor” ifadelerini kullandı.

Tesla Yönetim Kurulu üyesi Kimbal Musk ise tarifeleri “Amerikan halkı üzerinde yapısal, kalıcı bir vergi” olarak nitelendirdi.

ABD “SEÇİCİ MÜZAKEREYE” AÇIK

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, önümüzdeki haftalarda bazı ticaret ortaklarıyla “anlamlı müzakereler” yapılabileceğini açıkladı. Ancak sadece Trump’ın vergilerine “olumlu yanıt veren ülkeler” ile görüşüleceğini belirtti.

Bessent, Çin’i “misilleme yaparak kendini izole etmekle” suçladı.

Pekin ise ABD’nin politikalarını “ekonomik zorbalık” olarak niteledi ve bu yaklaşımın küresel ticaret sistemini istikrarsızlaştırabileceği uyarısında bulundu.