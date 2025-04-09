ABD Başkanı Donald Trump, kömür endüstrisinin yeniden canlandırılması amacıyla bir dizi başkanlık kararnamesi imzaladı. Beyaz Saray’da kömür madencilerinin katıldığı programda ABD’nin gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Sıklıkla duyduğunuz gümrük tarifeleri sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor" dedi.
Başkan Trump açıkladı: ABD gümrük vergilerinden ne kadar para kazandı?
ABD Başkanı Donald Trump, kömür endüstrisini canlandırmak amacıyla önemli adımlar attı. Gümrük tarifelerinin ülke ekonomisine sağladığı katkıları vurgulayan Trump, yeni yatırımların artacağını belirtti.
Etiketler: #ABD #Donald Trump #Tarife
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