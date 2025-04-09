ABD ve Rus heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor... Masada neler var?

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:04

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:04

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan, İstanbul’da gerçekleştirilecek ikinci tur görüşmelere, Rusya’nın İstanbul Konsolosluğu'nun ev sahipliği yapacağı belirtildi.

ABD tarafı, görüşmelerde siyaset ya da güvenlik başlıklarının gündeme gelmeyeceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, “Ukrayna kesinlikle gündemde değil” dedi

ODAK NOKTASI: BÜYÜKELÇİLİKLER

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus heyetine Washington'a yeni atanan Rusya Federasyonu büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık edecek.

Salı günü düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Bruce, müzakerelerin 'yalnızca' iki ülkenin büyükelçiliklerinin işleyişine odaklanacağını belirtti.

Şubat ayında yapılan ilk tur görüşmeler ağırlıklı olarak her iki ülkenin diplomatlarına yönelik koşullara odaklanmıştı.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ikinci tur normalleşme görüşmelerinin 'önümüzdeki günlerde' gerçekleşeceğini söyledi.

BİR ÖNCEKİ GÖRÜŞME RİYAD'TAYDI

Rusya’nın 2022'de Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgalinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler neredeyse tamamen kopma noktasına gelmişti.

Washington ve Moskova yönetimlerinin, son on yılda birçok diplomatı karşılıklı olarak sınır dışı etmelerine karşın, Trump döneminde ilişkilerde kısmi bir yumuşama yaşandığı belirtildi.

ABD'li ve Rus yetkililer, Şubat ayındaki işgalden bu yana ilk kez Suudi Arabistan’da yüz yüze görüşerek Ukrayna’daki savaşın nasıl sona erdirileceğine dair konuları ele aldı.