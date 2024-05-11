Güneş patlaması sonucu Almanya’da Kuzey Işıkları görüldü

Güneş’te yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez meydana elen en büyük Güneş patlaması sonucu Almanya’da jeomanyetik fırtınaların yol açtığı ışıklar astro fotoğrafçı Mehmet Ergün tarafından görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 15:13
Güneş patlaması sonucu Almanya’da Kuzey Işıkları görüldü
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Güneş’te meydana gelen güçlü patlamanın ardından yaşanan manyetik fırtına sonucu, dünyanın birçok yerinde kutup ışıkları görüldü.

Meydana gelen büyük Güneş patlaması nedeniyle daha önce görülmeyen ülkelerde dahi kuzey ışıkları görülebildi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalar nedeniyle 2005’ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" görüldüğü bildirildi.

Bilim adamları, bu tür şiddetli Güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtiyor.

DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE GÖRÜLECEK

Şiddetli jeomanyetik fırtınanın büyük ihtimalle 2 gün içinde dünyayı etkisi altına alacağını kaydeden bilim adamları, fırtınanın iletişimi olumsuz yönde etkileyebileceği, elektrik şebekelerini, navigasyonu, radyo ve uydu operasyonlarını potansiyel olarak bozabileceği konusunda bilim insanları dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

Almanya’nın Bad Kreuznach şehrinde astro fotoğrafçı Mehmet Ergün kuzey ışıklarını görüntüledi. Güney ve kuzey kutbu ve çevresinde görülen ışıklar Almanya’da izleyenleri kendine hayran bıraktı.


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