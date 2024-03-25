Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması ne zaman olacak? Güneş patlaması etkileri...

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Güneş'te meydana gelen plazma patlaması sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın, radyo sinyallerini geçici bozabileceği uyarısında bulundu. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması ne zaman olacak? Güneş patlaması etkileri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:53
Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması ne zaman olacak? Güneş patlaması etkileri...
Abone Ol google-news

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'te yaşanan patlama hakkında bir bildiri yayınladı. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması ne zaman olacak? Güneş patlaması etkileri...

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş fırtınası veya güneş patlaması, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler.

GÜNEŞ PATLAMASI ETKİLERİ NELER?

Patlama sonucunda joule'e kadar enerji açığa çıkarabilir. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

25 numaralı mevcut güneş döngüsü, 2019 yılında başladı ve yaklaşık 2030 yılına kadar devam edecek. Bir araya gelerek takımadalara benzeyen 'güneş lekeleri', yıldızımızın manyetik alanındaki büyük değişikliklerden kaynaklanıyor.

Ayrıca Dünya'ya şiddetli enerji patlamaları göndererek, potansiyel olarak uydulara zarar verebilecek ve interneti bozabilecek 'güneş fırtınalarına' neden oluyorlar.

GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN?

24 Mart günü şiddetli bir Güneş patlaması yaşandığı Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından duyuruldu.


güneş fırtınası haberleri Güneş patlaması haberleri güneş haberleri nedir haberleri

İlgili Haberler

Love Bombing nedir? Love Bombing ne demek?

Love Bombing nedir? Love Bombing ne demek?
Pregabalin nedir ve neden tehlikeli?

Pregabalin nedir ve neden tehlikeli?
Down sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Down sendromu nedir, belirtileri nelerdir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Katil Halis Serbest, 'Bergen' filmine açtığı davayı kaybetti

Katil Halis Serbest, 'Bergen' filmine açtığı davayı kaybetti
Mert Müldür’den milli takım itirafı: ‘Fark açık şekilde gözüküyor’

Mert Müldür’den milli takım itirafı: ‘Fark açık şekilde gözüküyor’
4.kez kazandı: Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe!

4.kez kazandı: Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe!
Yerel seçime sayılı günler kala son hazırlıklar…

Yerel seçime sayılı günler kala son hazırlıklar…
Psikolojide mesleki kirlilik

Psikolojide mesleki kirlilik
Afganistan’da, Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı

Afganistan’da, Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı
Gökyüzünde parlak ve mavi sarmal görüldü; SpaceX suçlanıyor

Gökyüzünde parlak ve mavi sarmal görüldü; SpaceX suçlanıyor
İstanbul’da lodos fırtınası: Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul’da lodos fırtınası: Bazı vapur seferleri iptal