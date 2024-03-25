Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:53

Güncelleme: 25.03.2024 - 12:53

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'te yaşanan patlama hakkında bir bildiri yayınladı. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması ne zaman olacak? Güneş patlaması etkileri...

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş fırtınası veya güneş patlaması, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler.

GÜNEŞ PATLAMASI ETKİLERİ NELER?

Patlama sonucunda joule'e kadar enerji açığa çıkarabilir. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

25 numaralı mevcut güneş döngüsü, 2019 yılında başladı ve yaklaşık 2030 yılına kadar devam edecek. Bir araya gelerek takımadalara benzeyen 'güneş lekeleri', yıldızımızın manyetik alanındaki büyük değişikliklerden kaynaklanıyor.

Ayrıca Dünya'ya şiddetli enerji patlamaları göndererek, potansiyel olarak uydulara zarar verebilecek ve interneti bozabilecek 'güneş fırtınalarına' neden oluyorlar.

GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN?

24 Mart günü şiddetli bir Güneş patlaması yaşandığı Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından duyuruldu.