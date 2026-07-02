Güney Afrika’da göçmen karşıtı protestolar: 900’den fazla kişi gözaltına alındı

Güney Afrika’da salı günü düzenlenen göçmen karşıtı protestolarda 900’den fazla kişi gözaltına alındı. Polis, ülke genelindeki eylemlerin çoğunun barışçıl geçtiğini ancak bazı noktalarda gösterilerin yağma ve şiddete dönüştüğünü bildirdi.

Güney Afrika Ulusal Polis Komiser Yardımcısı Tebello Mosikili, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde 120 yürüyüş yapıldığını, bunlardan 108’inin olaysız geçtiğini, 12’sinde ise polisin müdahale etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Mosikili, gözaltı gerekçeleri arasında göçmenlik yasalarının ihlali, kamu düzenini bozma, belgesiz göçmenleri barındırma ve soygun gibi suçlamaların bulunduğunu belirtti.

Polis, bazı bölgelerde yabancı uyruklulara ait küçük işletmelerin hedef alındığını ve yağmalandığını duyurdu.

Johannesburg’un Alexandra ilçesinde, yabancıların işlettiği “spaza” olarak bilinen mahalle bakkallarının yağmalandığı sırada bir kişinin vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

ASKERLER DE DEVREYE GİRDİ

Olayların ardından polis takviyeleri Güney Afrika’nın dokuz eyaletinden beşine sevk edildi. Johannesburg’un merkezindeki Hillbrow semtinde ise güvenliği sağlamak amacıyla askerler görevlendirildi.

Hillbrow’da yaşanan silahlı saldırıda iki kişinin yaralandığı açıklandı. Liman kenti Durban’da ise protestolardan bir gün önce bir yabancı uyruklunun, hedef alındığını düşünerek bir binanın sekizinci katından atladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Salı günkü yürüyüşler, göçmen karşıtı bir hareketin belgesiz göçmenlerin Güney Afrika’yı terk etmesi için verdiği “son tarih”in dolması nedeniyle düzenlendi.

Ülkede son aylarda göçmen karşıtı söylemlerin ve saldırıların artması uluslararası tepki çekmişti. Yabancı uyrukluların evlerinden çıkarıldığı, işyerlerinin ve mallarının hedef alındığı olaylar nedeniyle Güney Afrika’da toplumsal gerilim tırmanmış durumda.

HÜKÜMETE BASKI ARTIYOR

Göçmen karşıtı gruplar, belgesiz göçmenleri işsizlik, kamu hizmetlerindeki aksaklıklar ve güvenlik sorunlarıyla ilişkilendiriyor.

Ancak insan hakları örgütleri ve uzmanlar, bu söylemlerin yabancı düşmanlığını körüklediğini ve göçmenleri hedef haline getirdiğini belirtiyor.

Güney Afrika makamları, göçmenlik politikalarına ilişkin tartışmaların şiddet ve yağmaya dönüşmemesi gerektiğini vurgularken, polis olaylara karışanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.