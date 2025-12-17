Güney Afrika’da ünlü DJ sokak ortasında vurularak öldürüldü

Kamuoyunda DJ Warras olarak bilinen 40 yaşındaki Stock, Johannesburg şehir merkezinde silahlı saldırıya uğradı. Polis, Stock’un üç şüpheli tarafından yaklaşıldığını, saldırganlardan birinin ateş açmasının ardından zanlıların yaya olarak kaçtığını açıkladı.

Güney Afrika Polisi (SAPS), saldırının nedenine ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığını ve şu ana kadar gözaltına alınan kimse olmadığını bildirdi. Olay, “aktif bir cinayet soruşturması” kapsamında ele alınıyor.

Yerel polis şefi Fred Kekana, Stock’un saldırıya uğradığı sırada, Carlton Centre yakınındaki Zambesi House binasından ayrıldığını söyledi. Devlet kanalı SABC’ye göre Stock, daha önce tartışmalı şekilde işgal edilen binada güvenlik sistemlerinin kurulumu sürecini denetlemek için saatlerce bölgede bulunmuştu.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde, dreadlock saçlı ve güvenlik görevlisi kıyafetine benzer bir üniforma giyen bir kişinin Stock’a ateş açtığının görüldüğünü açıkladı. Stock’un vurulduktan sonra kaçmaya çalıştığı, ancak karşıdan karşıya geçerken yere yığıldığı belirtildi.

Yetkililer, Stock’un üzerinde kullanılmamış bir silah bulunduğunu, ancak saldırıda herhangi bir hırsızlık yaşanmadığını bildirdi. Olay yerinde boş kovanlar gibi önemli delillerin ele geçirildiği aktarıldı.

POLİS TANIK ÇAĞRISI YAPTI

Polis, saldırganların olay sonrası uzun bir mesafe yürüyerek kaçtıklarını belirterek, görgü tanıklarına ve kamuoyuna çağrıda bulundu. Zanlıların izinin sürüldüğü ifade edildi.

DJ Warras’ın kız kardeşi Nicole Stock, SABC’ye yaptığı açıklamada ailenin büyük bir şok yaşadığını söyledi.

“Şoktayım. Kelimelerim yok. Paramparça oldum” diyen Stock, ağabeyinin ülke genelinde pek çok insan için bir ses olduğunu vurguladı.

Nicole Stock, özellikle DJ Warras’ın üç oğlu için zor bir dönem yaşandığını belirterek, olay yerine ait grafik görüntülerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.

Warrick Stock, Güney Afrika’da tanınmış bir radyo ve televizyon sunucusu, podcast yapımcısı ve DJ’di. Mzansi Magic kanalında yayımlanan “Ngicel’ iVisa” adlı reality programın sunuculuğunu yapıyordu.

Medya kariyerinin yanı sıra özel güvenlik, VIP koruma, büyük organizasyonların güvenliği ve gayrimenkul yönetimi alanlarında da faaliyet gösterdiği yerel basında yer aldı.

ÜLKEDEN TEPKİLER

Stock’un öldürülmesi ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Gayton McKenzie, saldırının kendisini öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü söyledi.

McKenzie, “Gerçeği korkusuzca dile getirirdi. Hatta bana ve kararlarıma karşı da konuşurdu” dedi.

Build One South Africa Partisi lideri Mmusi Maimane, cinayeti “gündüz vakti işlenen pervasız bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Afrika’nın en sanayileşmiş ülkesi olan Güney Afrika, dünyadaki en yüksek cinayet oranlarından birine sahip. Polis verilerine göre, Nisan–Eylül ayları arasında ülkede günde ortalama 63 kişi öldürüldü.