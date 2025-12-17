Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'nın semalarında 'kimliği belirsiz' İHA! CHP soru önergesi verdi

17.12.2025 13:36:00
Haber Merkezi
15 Aralık'ta Türk hava sahasına giren bir insansız hava aracı, F-16'lar tarafından vurularak düşürülmüştü. Elmadağ ile Çankırı arasında düşürülen İHA’nın enkazı aranmaya devam ederken aracın hava sahasına nasıl girebildiği sorusu yanıtını arıyor. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

15 Aralık Pazartesi günü Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Karadeniz’de Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izi tespit edilerek takibe alındı. Hava sahasının güvenliğiyle görevli Türk F-16’ları, alarm reaksiyon görevi kapsamında bölgeye sevk edildi. Söz konusu hava izinin, kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı (İHA) olduğu belirlendi ve Ankara semalarında, meskun mahal dışındaki emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldü.

İHA’nın düşürüldüğü saatlerde, bölgedeki sivil havayolu operasyonu da geçici olarak durduruldu. Bu sebepten ötürü Ankara Esenboğa Havaalanına uçakların inişi ve kalkışı bir süre askıya alındı. 

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Ankara hava sahasında yaşanan ve hava trafiğinde aksamalara yol açan İHA olayını Meclis gündemine taşıdı.

Zeynel Emre, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergede şu soruları yöneltti: 

-Müdahale süreci: İHA’nın radarlarda ilk tespit edildiği andan, etkisiz hâle getirilmesine kadar geçen süre ne kadardır? Bu süre zarfında erken müdahale kapasitesi tam olarak işletilebilmiş midir?

-Aidiyet bilgisi: Düşürülen hava aracının hangi ülkeye veya kuruma ait olduğu tespit edilmiş midir? Eğer tespit yapıldıysa, ilgili taraf nezdinde herhangi bir diplomatik veya askerî girişimde bulunulmuş mudur?

-Provokasyon ihtimali: Özellikle Karadeniz’deki artan gerginlik ve bölgesel güvenlik riskleri göz önüne alındığında, bu olayın bir "keşif", "yoklama" veya "provokasyon" girişimi olma ihtimali değerlendirilmiş midir?

-Güvenlik raporu: Olayın hemen ardından, Ankara hava sahasının ve şehirdeki kritik tesislerin korunmasına yönelik mevcut hava savunma ve karşı-İHA tedbirleri gözden geçirilmiş midir? Konuyla ilgili bir sonuç raporu hazırlanmış mıdır?

"KAMUOYU DOĞRU BİLGİLENDİRİLMELİ"

Emre, söz konusu soruların yanıtlanmasının, Türkiye’nin hava sahası güvenliği ve ulusal savunma politikaları açısından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından önem taşıdığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Aralık Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracının vurularak düşürüldüğünü bildirmişti.

Bakanlık açıklamasında, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği ve rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtilmişti.

Hava sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve milli kontroldeki F-16'lara alarm reaksiyon görevi verildiğine işaret edilen açıklamada, "Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" denilmişti. 

