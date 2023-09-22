Güney Afrika'da dev dalga, 3 denizaltı personelinin ölümüne neden oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şiddetli fırtınada meydana gelen dev dalgaların vurduğu denizaltıdan suya düşen 3 personel boğuldu.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:50
Güney Afrika'da dev dalga, 3 denizaltı personelinin ölümüne neden oldu
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Güney Afrika Donanmasından yapılan açıklamada, Cape Town'un Kommetjie kıyılarında konuşlanmış "SAS Manthatisi" isimli denizaltıya çarpan şiddetli dev dalgaya kapılarak denize sürüklenen 7 personelden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Afrika'da bir denizaltıyı idare eden ilk kadın subay 33 yaşındaki Teğmen Gillian Hector'un da ölenler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, kurtarılan 4 personelin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yaralı personelimizin, bu trajedi sırasında yaşadıkları fiziksel ve psikolojik travmadan tamamen kurtulmasını diliyoruz" dedi.

Tuğamiral Musawenkosi Nkomonde ise yaşanan trajedi nedeniyle donanma festivalinin iptal edildiğini açıkladı.


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