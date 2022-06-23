Güney Afrika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası
Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğruladıkları konusunda bilgilendirildiğini söyledi.
Reuters'ın haberine göre, Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, basın toplantısında yaptığı açıklamada, hastanın Johannesburg'dan seyahat geçmişi olmayan 30 yaşında bir erkek olduğunu ve "Güney Afrika dışından edinilmiş olmasıyla ilişkilendirilemeyeceği anlamına geliyor" dedi.
Bakan, temaslı izleme sürecinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'