Güney Afrika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğruladıkları konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 13:14
Güney Afrika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası
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Reuters'ın haberine göre, Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, basın toplantısında yaptığı açıklamada, hastanın Johannesburg'dan seyahat geçmişi olmayan 30 yaşında bir erkek olduğunu ve "Güney Afrika dışından edinilmiş olmasıyla ilişkilendirilemeyeceği anlamına geliyor" dedi.

Bakan, temaslı izleme sürecinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.


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