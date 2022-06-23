Güney Afrika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası

23 Haziran 2022 Perşembe, 13:14

Reuters'ın haberine göre, Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, basın toplantısında yaptığı açıklamada, hastanın Johannesburg'dan seyahat geçmişi olmayan 30 yaşında bir erkek olduğunu ve "Güney Afrika dışından edinilmiş olmasıyla ilişkilendirilemeyeceği anlamına geliyor" dedi.

Bakan, temaslı izleme sürecinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.