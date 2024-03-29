Güney Afrika'da otobüs köprüden uçtu: 45 ölü

Güney Afrika'nın kuzeyinde yolcu otobüsü köprüden aşağı düştü, kazada 45 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:20
Güney Afrika'da otobüs köprüden uçtu: 45 ölü
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Yerel basındaki haberlere göre, Botsvana'dan Güney Afrika'nın Moria bölgesine giden yolcu otobüsü, sınır bölgesindeki Limpopo'da sabah saatlerinde köprüden aşağı düştü.

Kazada otobüste bulunan yolculardan 45'i hayatını kaybetti, 8 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı.

Güney Afrika'nın Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga, basına yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.


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