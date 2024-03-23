Genel Sağlık-İş Başkanı Uğur'dan Karabük Üniversitesi tepkisi: 'Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin birçoğu dirençli tüberküloz hastası'

Yayınlanma: 23.03.2024 - 18:43

Güncelleme: 23.03.2024 - 18:43

Karabük Üniversitesi'nin sosyal medyadaki "itiraf sayfası"nda siyah öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan bazı erkek ve kadın öğrencilerin iddiaları tartışma yarattı. Söz konusu sayfada öğrencilerin bazıları HPV bazıları da HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlattı. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ise iddiaları yalanladı.Genel Sağlık-İş Başkanı Uğur, konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuştu. Sağlığın; dil, din, ırk, politik inanç, ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetilmeksizin doğuştan kazanılan temel bir hak olduğunu vurgulayan Uğur, "Halk sağlığı güvenliği, bir ülkedeki nüfusu akut sağlık sorunlarına karşı korumak ve bu doğrultuda gerekli önlemleri almak olarak tanımlanmaktadır" dedi.

'SALGINLAR KAÇINILMAZ'

Karabük Üniversitesi, bünyesinde barındırdığı yaklaşık 20 bin yabancı uyruklu öğrencinin, Kongo ve Nijerya başta olmak üzere 98 farklı ülkeden geldiği bilinen bir üniversite olduğunu kaydeden Uğur, "Alınan bilgilere ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin ifadelerine göre Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin birçoğu dirençli tüberküloz hastasıdır. Bir kısmında da HIV ve HPV pozitifliği mevcuttur. Kendi ülkelerinde 'Ölmek istemediğimiz için Türkiye’ye gidiyoruz' İfadelerinde bulundukları bilinmektedir"değerlendirmesinde bulundu. Uğur, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler üniversiteye hazırlanırken, geleceklerini inşa edecekleri sınava girmek için gecesinden gündüzünden hayatından fedakarlık göstererek bir amaç uğruna emek vermektedirler. Ancak ne yazık ki, Türkiye’deki üniversiteler, lise mezunu olduğundan bile emin olmadığımız binlerce yabancı uyruklu öğrenciyle dolu" diye konuştu. Karabük’te haklı endişelerin çığ gibi büyüdüğünü belirten Uğur, "Tabiri caizse 'elini kolunu sallayarak' ülkeye girişe müsaade edilirse, bu gibi salgınlar kaçınılmaz" tepkisini gösterdi.

'RASLANTISAL TESPİTTE BİLE ARTIŞ VAR'

Uğur, "Bulaşıcı hastalıklarının var olduğunu bilerek gelen fakat hastalılarının tedavisi için hiçbir sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmayan bu öğrencilerin hastalıkları ya da taşıyıcılıkları ile ilgili tanıları, tesadüfen bir operasyon için başvurduklarında ya da başka bir rahatsızlığı için verdiği bir tetkikle konmaktadır. Son yıllarda bu rastlantısal tespitte bile artış yaşanmaktadır" dedi.

'ÖLÜM NEDENİ BAŞKA BİR HASTALIK GÖSTERİLİYOR' İDDİASI

Yetkililere seslendiğini kaydeden Uğur, "Tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmiş bir yurttaşımızın ölüm sebebi tüberküloz değil başka bir hastalık gösterildiği iddiası doğru mudur?"ifadelerini kullandı.

'TETKİK YAPTIRMIYORLAR

Ayrıca Uğur, şunları kaydetti.

"Karabük İl Sağlık Müdürlüğü HIV ve HPV vakalarında artış olmadığını ifade etmiştir. Biz de diyoruz ki 'Bu taşıyıcı veya hasta olan öğrenciler HIV ve HPV tetkiklerini yaptırmıyorlar, hastalıklarını gizlemektedirler. Hal böyle olunca da sizler sayısal verilerde artış görememektesiniz. Gerekli tedbirler acilen alınmalı."