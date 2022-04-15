Güney Afrika'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 395'e yükseldi

15 Nisan 2022 Cuma, 16:22

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde, hafta başından bu yana metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken aşırı yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Ülkede meydana gelen sel felaketinde ise hayatını kaybedenlerin sayısının 395'e yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, can kayıplarının 355'inin Durban kentinde kaydedildiğini belirterek sel nedeniyle bölgede 40 binden fazla kişinin yerlerinden olduğunu dile getirdi. Aynı açıklamada, kaybolanların sayısını belirlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Güney Afrika Meteoroloji Servisine göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölgede tekrar şiddetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor.



