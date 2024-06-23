Güney Afrikalı milletvekili, siyahlara karşı ırkçılık nedeniyle görevden uzaklaştırıldı

Yayınlanma: 23.06.2024 - 10:15

Güncelleme: 23.06.2024 - 10:15

Güney Afrikalı bir milletvekili, ırkçı yorumları nedeniyle mensubu olduğu Demokratik İttifak (DA) tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Renaldo Gouws'un siyahlar için "Tüm kafirleri öldürün" dediği ve ardından bu ifadeyi bir küfür ve N-kelimesini kullanarak tekrarladığı bir klip internette viral oldu.

Gouws, "Siyahlar, beyazlara karşı ayrımcılık yapıyor ve siyahlar da beyazları öldürmekle ilgili şarkı söylüyor" dedi.

Cuma günü parlamentoda yemin eden Gouws videoda, Ekonomik Özgürlük Savaşçıları lideri ve daha önce Afrika Ulusal Kongresi (ANC) gençlik lideri olan Julius Malema'ya atıfta bulunarak, apartheid karşıtı Shoot The Boer şarkısını söyledi.

Gouws, 2010 yılına ait olduğu anlaşılan klipte "Yani özünde bu yeni bir apartheid ve ben bunun acısını çekiyorum" dedi.

Partiden yapılan açıklamada, "Renaldo Gouws'un iğrenç bir dil kullandığı videonun aslında gerçek olduğu ve ilk başta şüphelenildiği gibi sahte olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Eski bir DA meclis üyesi olan Gouws'un "disiplin suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı süre boyunca derhal geçerli olmak üzere" açığa alındığı belirtildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Gouws, 2008 yılında söylediği başka bir video klip için "kayıtsız şartsız" özür dileyerek, "Bu ülkedeki beyaz insanlar tersine bir apartheid yaşıyor. Irkçılık ya da ırkçı olduğum yönündeki tüm iddiaları reddediyorum. Bununla birlikte, mesajımın benim tarafımdan iletilme biçiminin nasıl çarpıtıldığını görebiliyorum ve genç ve olgunlaşmamış benliğimin eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

DA lideri John Steenhuisen, "Sözlerin kendi bağlamı içinde görülmesi gerekiyor. Bunlar için özür diledi. Bu 16 yıl önceydi" ifadelerini kullandı.

Diğer viral video klipler arasında Gouws'un homofobik "ibne" hakaretini kullanması da yer alıyor. 2024 yılında Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ulusa sesleniş konuşmasının halen YouTube kanalında bulunan bir canlı yayınında Gouws, Siswati dilini taklit etmek için bir dizi gevezelik kullanarak geleneksel bir övgü şarkıcısıyla alay etti.