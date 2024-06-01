Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen saldırıda Güney Afrikalı bir asker öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancılara karşı mücadele eden Güney Afrikalı askerlere yönelik saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, 13'ünün de yaralandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:00
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen saldırıda Güney Afrikalı bir asker öldü
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Güney Afrika ordusundan yapılan açıklamada, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi (M23) tarafından güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırıda Güney Afrikalı bir askerin öldüğü, 13'ünün de yaralandığı belirtildi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) çatısı altında, KDC'de isyancılarla mücadele eden Güney Afrika ordusuna ait 2 askeri aracın da imha edildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

KDC'nin doğusunda altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan bölgede faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

SADC'yi oluşturan 16 üye ülke, Mayıs 2023'te isyancılarla mücadele için KDC'ye asker gönderme kararı almıştı.


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