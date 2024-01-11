Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi: İhtilaflı adalara yanaştı
Dört Çin karakol devriye gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Senkaku (Diaoyudao) Adaları yakınlarındaki bölgeye girdiği bildirildi.
Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, dört Çin karakol devriye gemisi, Japonya'nın karasuları olarak kabul ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Senkaku (Diaoyudao) Adaları yakınlarındaki bölgeye girdi.
Ajansın verdiği bilgiye göre, gemilerden biri otomatik topa benzeyen bir silahla donatılmış durumda.
Haber ajansı, Çin gemilerinin Senkaku Adaları yakınlarındaki bölgeye daha önce 18 Aralık 2023 tarihinde girdiğine dikkat çekti.
Senkaku Adaları üzerindeki anlaşmazlık, Tokyo'nun Eylül 2012'de adaları Japon vatandaşı olan özel sahiplerinden satın aldığını açıklamasının ardından tırmanmıştı.
Bunu Çin'de, Japon restoran ve dükkanlarının tahrip edildiği kitlesel protestolar takip etti.
O tarihten bu yana Çin gemileri sürekli olarak ihtilaflı takımadaların yakınlarında seyretmekte ve kıyı bölgelerini ziyaret ediyor.
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